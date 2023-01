In den i:Tecs-Eventstudios Dessau sind fünf Sendungen aufgezeichnet worden für ein neues Format des Kurt-Weill-Festes in Dessau. Welche namhaften Künstler von Pop über Hiphop bis Klassik kommen, war bis zur Aufzeichnung geheim. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Wer dabei war, wie es war und wann die Sendungen ausgestrahlt werden.

Dessau/MZ - „Wir möchten Euch lächeln sehen. Wir brauchen pure Emotionen!“ Gebannt schauen 50 Augenpaare abwechselnd auf zwei Bühnen, lauschen den Instruktionen im Fernsehstudio mitten in Dessau. Die Stühle darf man drehen, aber nicht wegbewegen. Dennoch: „Habt Spaß, fühlt Euch frei“ – und die 50 Gäste warten nun gespannt, was passiert. Sie wissen nicht, wer gleich auf der Bühne steht. Sie wissen nur: Hier, in den Eventstudios von i:Tecs, wird die erste von fünf Sendungen aufgezeichnet für ein neues Format des Kurt-Weill-Festes in Dessau: [email protected].