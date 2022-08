35 Tonnen Bauschutt ausgebaggert Besonderer Hilfe für Kita in Kochstedt - Alter Pool im Garten ist endlich geborgen

Das Dessauer Bauunternehmen Schieck & Scheffler greift Kochstedter Kindergarten unter die Arme und rückt mit schwerer Technik an, um ein in den 1970er Jahren in Elterninitiative errichtetes Schwimmbecken zu entfernen.