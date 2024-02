Am Elbufer Besonderer Arbeitseinsatz - Helfer sammeln zwei Stunden Müll an der Wallwitzburg in Dessau

Am Wochenende hat es an der Dessauer Wallwitzburg einen Arbeitseinsatz gegeben. Müll wurde eingesammelt. Unter dem Schwemmgut waren Flaschen, Spraydosen, Styropor, Reifen und sogar ein Paddel. Was der Dessauer Wallwitzburgverein in diesem Jahr noch plant.