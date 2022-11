Besondere Künstler-Edition - Warum Peter Schrader aus Dessau ein Wein-Etikett entworfen hat

Peter Schrader hat in der Gropiusallee einen Grünstreifen gestaltet. Wie sich das auf seine Arbeit im Atelier ausgewirkt hat und warum der Dessauer Künstler nun auch ein Wein-Etikett gestaltet hat.

Eine neue Ausstellung ist bei Peter Schrader in der Galerie Bauart zu sehen. Darunter ist auch das „Transformationsbild # 2“.

Dessau/MZ - Draußen pfeift der Wind, ist es herbstlich grau. Doch bei Peter Schrader blüht es in den schönsten Farben. Zwar nicht mehr vor, aber in seiner Galerie Bauart an den Sieben Säulen. Auf Wänden und auf Weinflaschen.