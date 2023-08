Damit Patienten wissen, was passierte, wenn sie aufwachen Besnderes Angebot - Dessauer Klinikum entwickelt ein Tagebuch für Koma-Patienten

Pfleger und Angehörige von Patienten, die im Koma liegen, können am Städtischen Klinikum Dessau nun in einem Tagebuch notieren, was während des Komas passiert. Das hat einen medizinischen Grund.