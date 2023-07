Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn gilt hierzulande als selbstverständliches Verkehrsmittel. Auswärtige staunen und nutzen zur Fahrt in die Parksztadt Wörlitz gern das Deutschlandticket. Die Zugverbindung zwischen Dessau und Wörlitz existiert seit rund 129 Jahren.

Dessau/Wörlitz/MZ - Es ist kurz vor 10 Uhr am Freitag, als es sich Anne Jesse mit der vierjährigen Karla auf einem Doppelsitz der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn bequem macht. Ihr Ziel ist der Wörlitzer Park. Jesse erkundete eine knappe Woche Dessau-Roßlau, schwärmt von der Jugendherberge, vom Tierpark und vom Schloss Luisium. Am Freitag vergangener Woche starteten die zwei am Dessauer Hauptbahnhof ins Herz des Gartenreichs.