weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. FDP stellt Kandidaten auf: Bernstein auf Landeslistenplatz 3 - Schafft der Dessauer FDP-Mann wieder den Einzug in den Landtag?

FDP stellt Kandidaten auf Bernstein auf Landeslistenplatz 3 - Schafft der Dessauer FDP-Mann wieder den Einzug in den Landtag?

Der Dessauer Stadtrat und Landtagsabgeordnete Jörg Bernstein hat sich einen guten Platz für die Landtagswahl im kommenden Jahr gesichert. Doch schafft seine Partei überhaupt den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde?

Von Oliver Müller-Lorey 18.11.2025, 12:00
Jörg Bernstein mit der FDP-Spitzenkandidaten Lydia Hüskens.
Jörg Bernstein mit der FDP-Spitzenkandidaten Lydia Hüskens. Foto: FDP

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Dessauer FDP-Landtagsabgeordnete und Stadtrat, Jörg Bernstein, hat gute Chancen, erneut in den sachsen-anhaltischen Landtag einzuziehen – sofern seine Partei den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft.