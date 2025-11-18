FDP stellt Kandidaten auf Bernstein auf Landeslistenplatz 3 - Schafft der Dessauer FDP-Mann wieder den Einzug in den Landtag?

Der Dessauer Stadtrat und Landtagsabgeordnete Jörg Bernstein hat sich einen guten Platz für die Landtagswahl im kommenden Jahr gesichert. Doch schafft seine Partei überhaupt den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde?