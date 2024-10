Zwei Magdeburger Fluglehrer haben am Dessauer Flugplatz eine Flugschule gegründet. Was es für Angebote geben soll und warum das Unternehmen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor werden könnte.

Bereit zum Abheben: Warum Magdeburger Fluglehrer am Flugplatz Dessau eine Flugschule gegründet haben

„HeliX“ ist am Start

Peter Kaiser, Carolin Gelbke und Christoph Pagels mit dem Gyrocopter der neuen Flugschule "HeliX" am Flugplatz Dessau.

Dessau/MZ. - Staumeldungen, Straßensperrungen und Umleitungen interessieren sie nicht. Wenn Christoph Pagels und Peter Kaiser von Magdeburg nach Dessau wollen, dann steigen sie einfach in ihre Ultraleichtflugzeuge oder Gyrocopter und sind in der Regel in rund 20 Minuten da.