Die Tafel verteilt Lebensmittel an Bedürftige.

Dessau/MZ - „Natürlich halten wir unser Versprechen ein“, sagt Heike Huth. „Das Spendenkonzert für die Dessauer Tafel findet statt - und zwar am 25. Mai!“ Den Termin können sich alle schon mal vormerken, die eigentlich schon zum Konzert auf dem Dessauer Weihnachtsmarkt kommen wollten.

Dort ist es seit Jahren Tradition, dass Heike und Axel Huth gemeinsam mit anderen Künstlern und Mitstreitern ein Benefizkonzert für eine Einrichtung in der Stadt geben. Doch daraus wurde vor Weihnachten diesmal nichts. Mehrere Künstler lagen krank im Bett, außerdem hatte das Wetter nicht mitgespielt, so dass entschieden wurde, das Benefizkonzert in den Frühling zu verlegen.

Das findet nun am Donnerstag, 25. Mai, ab 17 Uhr in der Sommerlounge auf dem Dessauer Marktplatz statt. Mit dabei sind neben Heike und Axel Huth TromPeti, Conny und Vinzent Gründer, Mathias Wieczorek, Gerhard Kniep, Larry Brödel, Kerstin Bunge und Uwe Nitze von Dero Event. Unterstützt wird das Konzert von Matthias Spröte vom Dessauer Bauunternehmen ETB , von Nirove Industrieservice und der Stadtmarketinggesellschaft. Und auch alle, die zum Konzert kommen, sind aufgerufen, zu spenden.

„Die Spenden gehen eins zu eins an die Tafel“, erklärt Heike Huth. Die Mitarbeiter der Tafel sagen, sie können nicht die ganze Welt retten, würden es aber sehr gerne tun. „Wir wollen sie dabei ein wenig unterstützen“, erklärt die Sängerin, die den Hut vor den Mitarbeitern der Tafel zieht, die im Monat 800 bis 900 Menschen unterstützt.

„Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen.“ Immer mehr Menschen fragen deshalb bei der Tafel nach, besonders Renter melden sich. Doch die Kapazitäten der Tafel sind erschöpft. „Es können keine neuen Bedürftigen aufgenommen werden, weil Personal fehlt“, hat Huth erfahren.

Vorwiegend ältere Menschen helfen in der Tafel aus. „Die Helfer sind im Schnitt 75 Jahre alt. Die älteste von ihnen ist 86 und hilft jede Woche.“

Hier muss man helfen, hier muss man etwas tun, sagen sich Huth und die Mitstreiter des Benefizkonzertes. Nicht zuletzt, weil auch die Tafel mit vielen Kosten und Steigerungen zu kämpfen hat. Ob Miete, Gas, Wasser, Diesel, Versicherung für die Autos oder Leasingkosten für die Fahrzeuge, das alles muss getragen werden. Hinzu kommt: „Die gespendete Ware ist weniger geworden - im Gegensatz zu all den Anfragen“, so Heike Huth. Wobei die Tafel ja auch noch zusätzlich die Kleine Arche, das Frauenhaus, das Obdachlosenheim und die Schillerschule unterstützt.