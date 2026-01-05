An vier Adventssonntagen wurden in Dessau eisgebadet. In diesem Jahr spendet die Aktion Bäume statt Geld. Im Frühjahr sollen diese mit Hilfe von Freiwilligen gepflanzt werden.

Benefizaktion „Frieren für den guten Zweck“ zieht Bilanz - Insgesamt 1.530 Mutige gehen ins kalte Wasser

Grosskühnau/MZ. - Auch in diesem Jahr hat die Aktion „Frieren für den guten Zweck“ am Kühnauer See an den Adventssonntagen viele Menschen zum Eisbaden zusammengebracht. Insgesamt 1.530 Teilnehmer haben Stephan Heese und Christian Schmidt, die Veranstalter der Benefizaktion, gezählt. Damit waren es etwas weniger als im vergangenen Jahr, als sich 1.639 Menschen beteiligt hatten.