Neue Bibliothek in Abstellraum Belletristik statt TikTok - Sekundarschule in Roßau investiert 8.000 Euro in neue Bücher

Fördermittel in Höhe von 8.000 Euro hat die Sekundarschule an der Biethein Roßlau in hunderte Bücher investiert. Das Ziel: Lesekompetenz fördern ohne Druck. Wie das funktionieren soll.