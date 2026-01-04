Beliebte Reihe geht weiter - „Dessauer Jazz Nights“ starten mit zwei Konzerten in das neue Jahr

Dessau-Rosslau/MZ. - Die „Dessauer Jazz Nights“ werden auch 2026 fortgesetzt und starten in den Januar gleich mit zwei Highlights. Am Montag, 5. Januar, sind mit der Formation „Les Primitifs“ vier vielseitige Klangakrobaten zu Gast, während sich am Montag, 19. Januar, bei Konstantin Kölmel Europas Jazz-Talente die Hand geben. Das hat das Anhaltische Theater angekündigt.

„Les Primitifs“ verspricht eine Mischung aus Jazz, Rock und Folk - von Marseille bis nach New Orleans. Virtuosität, Improvisationsfreude und humorvolle Wortspiele prägen die Auftritte der Band, deren spontane, lockere Art das Publikum oft mitreißt, so die Ankündigung.

Das Konstantin Kölmel Project gehört zu den spannendsten jungen Formationen des europäischen Jazz. Es vereint Groove-Jazz, Funk und R&B zu einem kraftvollen Klangbild und interpretiert Klassiker von Michael Jackson und Stevie Wonder neu.