In Dessau wurde vorige Woche ein zweijähriges Projekt zur Belebung der Dessauer Innenstadt gestartet. Welche Aufgaben die Studenten der Hochschule Anhalt übernehmen. Was am Ende stehen soll.

Dessau/MZ - So ein Schwarm junger Leute fällt in Dessau unweigerlich auf: Im Johannisviertel trafen sich am Donnerstagnachmittag 80 Studenten aus den beiden Fachbereichen Architektur und Design der Hochschule Anhalt zu einer Foto-Safari durch die Innenstadt. Damit startet ein gut zweijähriges Projekt in- und außerhalb vom Campus am Hochschulstandort Dessau.