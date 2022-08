Bekommt Kochstedt eine neue Königin?

Kochstedt/MZ - Irina Herrmann ist Kochstedts Heidekönigin seit 2019. Unfreiwillig hat die Frau einen Rekord aufgestellt. Seit drei Jahren trägt sie die Krone, weil das Fest seitdem immer wieder pandemiebedingt abgesagt werden musste und keine neue Königin gewählt werden konnte. In diesem Sommer, am bevorstehenden Wochenende will Kochstedt eine neue Heidekönigin wählen. Die Chancen stehen diesmal gut.