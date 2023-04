Ein Müllauto und ein VW sind am Mittwochmorgen in Dessau zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Beim Wiedereinordnen in Kühnauer Straße - Müllauto kollidiert mit einem VW

Unfall am Mittwoch

Dessau/MZ - Beim Einordnen in den fließenden Verkehr sind am Mittwoch, 12. April, gegen 8.05 Uhr in der Kühnauer Straße ein Müllauto und ein vorbeifahrender VW kollidiert. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wurde von der Dessauer Polizei auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Das Müllauto hatte durch die Kollision Öl verloren, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.