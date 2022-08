Beim Entladen an Supermarkt - Lkw-Fahrer wird in Dessau dreist bestohlen

Blick in einen Supermarkt.

Dessau/MZ - Böse Überraschung für den 58-jährigen Fahrer eines Kühl-Lkw. Sein am Montag gegen 11 Uhr in der Ladezone eines Supermarktes in der Kühnauer Straße abgestelltes Fahrzeug ist von Unbekannten aufgebrochen worden.

Aus dem Fahrzeug fehlte ein eingebauter Tresor mit Einnahmen. Der Sachschaden wurde mit 500 Euro angegeben. Wieviel Bargeld sich im Tresor befand, war noch unklar.