Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ/syk - Die Feuerwehren der Stadt wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einem Einsatz in Roßlau alarmiert. Beim Eintreffen in der Burgwallstraße stellten die Kameraden fest, dass das Feuer in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. Der Brand entwickelte sich von der Herdplatte beginnend über die gesamte Küchenzeile. Nachbarn waren bereits den in der Wohnung verbliebenen zwei Personen in der Brandwohnung zur Hilfe geeilt und hatten damit Schlimmeres verhindert.