Bei der Merz Pharma GmbH in Rodleben können die Mitarbeiter auch abends arbeiten - Warum das ein großer Vorteil ist

Dessau/MZ - Das war eine echte Überraschung für Björn Niemczak und sein Team, als seine Firma, die Merz Pharma, für die Auszeichnung als „Arbeitgeber der Zukunft“ nach vorne gebeten wurde. „Wir freuen uns riesig darüber, das ist eine große Motivation für uns, in dieser Richtung weiterzuarbeiten.“

Die „Richtung“, das sind familienfreundliche Arbeitsbedingungen für die 200 Mitarbeiter des Unternehmens im Rodlebener Pharmapark. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei dort gelebte Praxis, hebt Wolfgang Scheremet, Leiter des Zentralbereichs des Umweltbundesamtes in seiner Laudatio hervor. So seien beispielsweise die Arbeitszeiten so flexibel, dass auch ein Arbeiten am Abend möglich ist. „Für junge Eltern oder Pflegende ist das eine tolle Alternative“. Die Möglichkeit des Homeoffice ist bei Merz natürlich auch gegeben. Für die notwendige Ausstattung sorgt das Unternehmen, das ebenso einen Zuschuss für die Internetkosten zahlt. „Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, auch für neue Arbeitskräfte, und unsere Mitarbeiter langfristig binden“, erklärt Niemczak die Firmenphilosophie.

Auch der DRK-Kreisverband Dessau wurde ausgezeichnet - Was dort mit Freude und Stolz aufgenommen wurde

Die sieht beim DRK-Kreisverband, dem zweiten ersten Preisträger des Jahres 2021, ähnlich aus. „Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig, deshalb tun wir viel, damit sie sich wohlfühlen“, sagt Vorstand Hans-Peter Hündorf zur Auszeichnung. Dass dieses Bemühen nun mit einem Preis anerkannt wurde, „macht uns stolz“. In puncto Personalmanagement habe der DRK-Kreisverband viel in Ordnung gebracht, trotz oder gerade wegen des Insolvenzverfahrens, das im vorigen Jahr erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Seitdem habe sich viel getan auf diesem Gebiet. Hündorf nennt beispielhaft regelmäßige Lohnerhöhungen, die es zuvor nur spärlich gegeben habe, eine abgestimmte Dienstplangestaltung, abgebaute Überstunden und nicht zuletzt ein „ganzes Maßnahmebündel“ zur Abfederung der zusätzlichen Corona-Belastungen. All das werde von den rund 70 Mitarbeitern honoriert, freut sich Hündorf. „Das Betriebsklima ist deutlich positiver geworden“, sagt er.

Für Hündorf ist der Preis auch für die Gewinnung neuer Mitarbeiter ein wichtiger Türöffner. „Wir haben noch einige Planstellen offen, die wir besetzen möchten. Dafür wollen wir uns als guter und vernünftiger Arbeitgeber empfehlen“, erklärt er.

Insgesamt sind in der vorigen Woche von der Arbeitgeberinitiative „Familienbewusstes Arbeiten“ vier Unternehmen ausgezeichnet worden. Deren Beschäftigte, so schätzt es die Jury der Arbeitgeberinitiative „Familienbewusstes Arbeiten“ ein, können Beruf und Familie bzw. Pflege gut miteinander vereinbaren.

Neben den beiden Erstplatzierten wurde auch die Elektro-Schulze GmbH ausgezeichnet. Im Unternehmen werde nicht nur ein besonderen Umgang miteinander gepflegt, sondern auch ein Maßnahmenmix geboten, der die persönliche Bindung an das Unternehmen fördere, hießt es in der Laudatio zur Begründung.

Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Dessau erhält Corona-Sonderpreis

Vergeben wurde für 2020 außerdem ein Corona-Sonderpreis. Der ging an die Fortbildungsakademie der Wirtschaft. Herausforderung für den Bildungsträger war es, seine Maßnahmen zu digitalisieren, damit sie auch im Lockdown fortgeführt werden konnten. Für die ca 90 Mitarbeiter in Dessau suchte er individuell angepasste Lösungen.

„Dieses Engagement macht uns stolz und glücklich“, sagte Oberbürgermeister Robert Reck und würdigte dieses als wichtigen Standortfaktor für die Stadt Dessau-Roßlau.