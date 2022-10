Bei Baggerarbeiten auf dem Flugplatz Dessau - Bauarbeiter finden sechs Stabbrandbomben

Auf einer Baustelle in der Hünefeldstraße auf dem Dessauer Flugplatz sind am Mittwoch sechs Stabbrandbomben aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war vor Ort.

Dessau/MZ/SB - Auf einer Baustelle in der Hünefeldstraße auf dem Dessauer Flugplatz sind am Mittwoch sechs Stabbrandbomben aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das hat die Polizeiinspektion Dessau auf MZ-Anfrage bestätigt. Zuvor hatte Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck diesen Fakt im Stadtrat in Roßlau benannt.