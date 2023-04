In der kommenden Woche werden die Arbeiten an der Streetzer Brücke in Roßlau fortgesetzt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Mit Folgen für Autofahrer.

Rosslau/MZ - In der kommenden Woche werden die Arbeiten an der Streetzer Brücke in Roßlau fortgesetzt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ab Freitag, 14. April, und bis Ende November ist der Streetzer Weg in der Folge voll gesperrt.