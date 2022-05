Befragung verrät: Bessere Schultoiletten sind großer Wunsch bei Dessau-Roßlauer Jugendlichen

Warum ein Großteil der Jugendlichen gerne in Dessau-Roßlau lebt, aber dennoch viel Verbesserungswürdiges sieht. Jugendstudie stellt Politik viele Hausaufgaben.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus Jugendliche und junge Erwachsene leben gern in der Doppelstadt und wünschen sich, dass sie besser wird. Dazu haben sie selbst viele ganz konkrete Verbesserungsvorschläge - die Schule, Freizeitangebote oder die allgemeine Stadtentwicklung betreffend. Doch auch Sorgen belasten die jungen Menschen. So haben beispielsweise mehr als die Hälfte Angst, von der Politik im Stich gelassen oder ernsthaft krank zu werden. Die Lebenssituation junger Menschen in Dessau-Roßlau, ihre Wünsche und Ängste beschreibt eine 300-seitige Studie vor. Grundlage der Studie wiederum ist eine Befragung (siehe „Rücklaufquote von.... “).