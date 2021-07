Bauzäune versperren Sicht auf touristische Stelen - Stadt Dessau-Roßlau verspricht Abhilfe

Dessau/MZ - Etliche kleine Bauzäune fallen im Stadtgebiet ins Auge. Und sorgen bei MZ-Leser Hans-Ullrich Schüler für Verdruss. „Seit mehreren Wochen, in einigen Fällen sogar Monaten, stehen im Stadtgebiet Aufsteller, die auf wichtige Orte in Dessau und in der Umgebung unserer Stadt hinweisen. Ein sehr schönes und lohnendes Vorhaben. Doch leider verhindern Bauzäune das Herantreten“, schreibt er an die Redaktion. Mit Freude habe er festgestellt, dass einige der Aufsteller inzwischen von den Zäunen befreit wurden. „Nun hoffe ich, dass die anderen schnell folgen und dieser Missstand behoben wird.“

Die Aufsteller gehören zum neuen touristischen Informations- und Leitsystem der Stadt. Die besagten Stelen stehen an 45 Standorten, nicht nur in der Innenstadt. Wie Beate Reißig, zuständige Projektleiterin im Amt für Wirtschaftsförderung, erklärt, seien zehn Standorte noch nicht fertig und deshalb noch mit Bauzäunen gesichert. „Fünf Standorte sollen noch in dieser Woche, die fünf anderen in der kommenden Woche fertig werden“, kündigt sie ein schnelles Ende des Missstandes an. Die Aufsteller mit den Informationen wurden in Beton gegossen. Nun müsse noch der Boden angeglichen werden, erklärt Reißig.

„Mit den Informationsstelen wollen wir die Geschichte der Stadt erzählen“, beschreibt Beate Reißig das Projekt. Am jeweiligen Standort erfahre der Interessierte etwas zum Bauwerk, der Geschichte des Ortes und finde außerdem einen Orientierungsplan.

Die Stele am Dessauer Rathaus ist schon fix und fertig. (Foto: Ruttke)

Das touristische Leit- und Informationssystem ist ein Langzeitprojekt geworden. Ursprünglich sollte es zum Bauhausjubiläum 2019 die Gäste zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt führen. Das klappte nicht. Planungsprobleme, Corona und Frost sorgten immer wieder für Verzögerungen. Inzwischen nimmt das Leitsystem Gestalt an.

Neben den 45 Informationsstelen an touristischen Zielorten gibt es außerdem noch 15 Stelen an Stadteingängen für den motorisierten Verkehr und den touristischen Radverkehr sowie neun Stelen an Bahnhöfen und Parkplätzen, an denen Gäste ankommen. Insgesamt umfasst das touristische Informations- und Leitsystem 83 Standorte im gesamten Stadtgebiet und 60 Standorte, an denen Wegweiser zu touristischen Zielen führen.