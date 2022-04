Baustopp bis Ende 2022 für DWG Block in der Dessauer Schill-Straße

Die DWG kann den Block in der Schill-Straße nicht weiter sanieren. Grund sei die die Preisexplosion in der Baubranche. Die Lage der verbliebenen Mieter ist unterdessen unklar.

Dessau/MZ - Die coronabedingt angespannte Lage in der Baubranche zwingt eines der größten Bauprojekte Dessaus vorübergehend zum Stillstand: Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) hat die laufende Sanierung ihres Wohnblocks in der Ferdinand-von-Schill-Straße 19-20 eingestellt. Das teilte das städtische Unternehmen am Donnerstag überraschend per Pressemitteilung mit.