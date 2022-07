Baustelle in Roßlau - Dreiste Diebe stehlen 60.000 Euro teuren Stromgenerator

Dessau-Roßlau/MZ - Dreiste Diebe haben von einer Baustelle am Roßlauer Schäferberg einen Stromgenerator im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der Diebstahl liegt allerdings schon eine Weile zurück: Die Tat soll sich vor über einem Montag, am 5. oder 6. Juni, ereignet haben. Angezeigt bei der Polizei wurde der Diebstahl am 28. Juni.

Der Stromgenerator Atlas vom Typ QAS 60 muss aufgrund seiner Größe auf ein Fahrzeug geladen und abtransportiert worden sein. Die Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen, die Anfang Juni etwas Verdächtiges gesehen haben.

Zeugen können sich telefonisch im Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] melden.