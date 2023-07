Baustelle in der Innenstadt Bunkerreste in der Kavalierstraße entdeckt - „Druschkeblock“ in Dessau wird komplett umgebaut

Am „Druschkeblock“ in Dessau wird fleißig gearbeitet, was derzeit mit viel Lärm verbunden ist. Die MZ lüftet das Geheimnis um die riesige Baugrube hinter dem Haus.