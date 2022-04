Nord-Süd-Achse Baustelle bis 2022: Umbau der Dessauer Albrechtstraße hat begonnen

Mit der Albrechtstraße wird in den kommenden Jahren eine wichtige Verbindungsstraße umgebaut. In dieser Woche haben die Arbeiten begonnen. Wie sich die Straße verändern soll und was es für Anlieger zu beachten gilt.