Baumaßnahmen im Neuenhofenweg in Dessau - Stadt kündigt halbseitige Sperrung an

DESSAU/MZ - Arbeiten zur Verlegung von Nieder- und Mittelspannungskabeln sowie zur Instandsetzung der Fahrbahnrandbereiche auf der südlichen Fahrbahn des Neuenhofenweges im Bereich zwischen den Einmündungen Auenweg und Gablenzstraße finden in der Zeit von Montag, 24. Oktober, bis zum 16. Dezember im Auftrag der Dessauer Stromversorgung GmbH und des Tiefbauamtes der Stadt Dessau-Roßlau. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Es sei geplant, im Baustellenbereich während der Arbeiten auf der südlichen Fahrbahnseite eine halbseitige Sperrung einzurichten.

Aufgrund dieser halbseitigen Sperrung wird zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der im Baustellenbereich befindlichen Anlieger wie beispielsweise MVZ und Testzentrum der Verkehr aus dem Auenweg in den Neuenhofenweg umgeleitet.

Aus Richtung Süden auf der Randstraße Alten /B185 erfolgt die Umleitung vom Auenweg über die Köthener Straße, die Kleine Schaftrift, die Lindenstraße, die Große Schaftrift, die Schleusenbreite, den Meister-Knick-Weg und die Gablenzstraße. Der Verkehr aus Richtung Norden auf der Köthener Straße wird vom Auenweg über die Randstraße Alten B185, die Große Schaftrift, die Schleusenbreite, den Meister-Knick-Weg und die Gablenzstraße umgeleitet. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert, so die Ausführungen der Stadt.

Aus Richtung Osten (Gablenzstraße) in Richtung Auenweg wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt. Ebenso ist aus der Sauerbruchstraße ein Einbiegen in den Neuenhofenweg nur in Richtung Auenweg möglich.

Radfahrer und Fußgänger werden am Baustellenbereich vorbeigeführt. Aufgrund der Baustelle kommt es zur Umleitung der Bus-Linie 16 im Schulverkehr sowie der Linie 17. Es können die Haltestellen „Gablenzstraße“ und „Röntgenstraße“ in Fahrtrichtung Kochstedt und Alten/Plauthstraße im Bauzeitraum nicht bedient werden.

Der Verkehr ab Haltestelle „Städtisches Klinikum“ wird über Auenweg, Köthener Straße, Kleine Schaftrift und Große Schaftrift zur Haltestelle „Schleusenbreite“ umgeleitet.