Bauhausfest in Dessau: Stadt leuchtet in Blau

Dessau/MZ. - „Step, step, nochmal, si, genau!“ Der Tango-Lehrer in der zweiten Etage des Bauhausgebäudes ist voll in seinem Element, als er einem jungen Paar die grundlegenden Schritte des argentinischen Tangos beibringt. Nicht nur die blau-weiße Flagge an der Wand und die rhythmische, leidenschaftliche Musik entführt die Besucher des diesjährigen Bauhausfests gedanklich nach Südamerika, sondern auch Temperaturen jenseits der 35 Grad im Bauhaus.