Nach alter Tradition Bauhausfest in Dessau nimmt neuen Schwung auf - Gefeiert wird ab Donnerstag nach Schlemmers Art

Nach zwei mageren Festjahren in der Coronazeit gibt es in diesem Jahr wieder ein Fest mit Theater Open Air, Umzug und vielen Angeboten im und rund um das Bauhaus für jedermann. Zum Auftakt des viertägigen Festes gibt es am Donnerstag eine Weltpremiere mit Künstlern aus Chicago im Bauhaus Museum zu erleben.