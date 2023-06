Dessau/MZ - „Ihr geht hier zur Schule und wisst nicht, wer das ist“, fragt die Jüngste in der Runde. Die Schülerinnen stellen so ihre Vermutungen an, als sie an dem Denkmal verweilen, auf dem ein Mann namens Walter Adolf Georg Gropius steht. „Unser Schulleiter“, ruft jemand begeistert. Da reicht es dem Mann, der auf dem Sockel steht und kommt vom selbigen herunter. Es ist der Architekt der Moderne, Bauhausgründer und Namensgeber des Gymnasiums im Dessauer Süden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.