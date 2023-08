An den Meisterhäusern in Dessau, die zum Unesco-Welterbe gehören, sprießt das Gras zum Teil meterhoch, auch am Bauhaus gibt es keinen englischen Rasen mehr, sondern wachsen Gräser, Kräuter und Wiesenblumen. Welche Absicht steckt dahinter?

Wildwuchs am Unesco-Welterbe in Dessau

Dessau/MZ - Englischer Rasen am Bauhausgebäude und vor den Meisterhäusern? Der war gestern. Anscheinend hat sich überall Wildwuchs breit gemacht, wuchern Gräser und Kräuter. Touristen und Dessauer-Roßlauer fragen sich, was soll das und muss das so sein? Warum wird hier am Unesco-Welterbe nicht regelmäßig gemäht? Ist etwa kein Geld dafür vorhanden?