Geschichte auch am Bauhaus ist nicht nur Männersache. Deshalb schenkt eine Tafel nun den Frauen und ihren Einflüssen an der berühmten Schule Aufmerksamkeit.

Neue Tafel der Frauen-Orte in Dessau enthüllt

Nicht nur Männer wie Marcel Breuer haben zum Ruhm des Bauhauses beigetragen, sondern auch viele Frauen. Viele von ihnen sind vergessen. Die "Frauen-Orte" wollen das ändern. Das histrorische Foto zeigt Marcel Breuer mit seinem "Harem" (v.l.n.r.: Marcel Breuer, Martha Erps, Katt Both, Ruth Hollos)

Dessau/MZ - „Möge auch diese Tafel zur Spurensuche in dieser Stadt und in unserem Land anregen.“ Begleitet von diesen Worten enthüllen Claudia Heß und Clarissa Seidel, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dessau-Roßlau bzw. der Stiftung Bauhaus, die neue Gedenktafel. Sie steht für das Wirken und Schaffen aller Frauen, die am Bauhaus nebst bekannter Größen wie Marcel Breuer trotz vieler Einschränkungen zum internationalen Erfolg der Hochschule beigetragen haben.