Baugenehmigung für weltgrößte Algenfarm in Dessau ist unter Dach und Fach

Oberbürgermeister Robert Reck (r.) übergibt die Baugenehmigung an Geschäftsführer Andrew J. Cosentino.

Dessau-Roßlau/MZ - Einer der größten Investitionen in der Geschichte Dessau-Roßlaus steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag übergab Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) die Baugenehmigung für die größte Algenfarm der Welt an den Geschäftsführer des britischen Biotech-Unternehmen „Algaecytes“, Andrew J. Cosentino.

Die Firma plant, in der Fabrik auf dem Dessauer Flugplatzgelände mikroskopisch kleine Algen in Bioreaktoren, mit Wasser gefüllte Glasröhren, zu produzieren, sie zu trocken und zu Pulver zu verarbeiten. Das Pulver enthält große Mengen Omega-3-Fettsäuren, die in der Nahrungsmittelindustrie und für die Herstellung von Kosmetika gebraucht werden.

Die Investitionssumme beträgt nach Angaben von Algaecytes 55 Millionen Euro, ist aber nur der Anfang. Insgesamt sollen mehrere Ausbaustufen folgen, für die insgesamt rund 500 Millionen Euro veranschlagt sind.

Mit dem Bau der ersten Halle soll im Juni 2022 begonnen werden, im Dezember könnte die Produktion bereits beginnen, so dass 2023 das erste Mal geerntet werden kann.