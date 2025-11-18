Grundstücke bis zu 1.250 Quadratmetern Baufirma will fünf Einfamilienhäuser auf Waldfläche in Roßlau errichten
Nördlich des Technischen Rathauses in Roßlau soll ein Bauplatz für fünf neue Einfamilienhäuser entstehen. Das ist geplant.
18.11.2025, 11:00
Roßlau/MZ. - Eine Baufirma will in Roßlau auf einem rund 7.000 Quadratmeter großen Areal fünf neue Einfamilienhäuser errichten. Wie aus einer Beschlussvorlage, die derzeit in den Fachausschüssen diskutiert wird, hervorgeht, handelt es sich um eine Fläche westlich der Finanzrat-Albert-Straße zwischen Ölpfuhlallee und Lukoer Straße, nördlich des Technischen Rathauses.