Dem Protest der Bauern am Montag in Dessau haben sich längst nicht nur Landwirte angeschlossen. Auch Handwerker, Unternehmer, Privatpersonen sorgen für Schritttempo auf der B 184. Der Tag in der Zusammenfassung.

Mit Video: „Das Fass ist am Überlaufen“ - So ist der Protest-Montag in Dessau-Roßlau abgelaufen

Die Demo am Montag am Umweltbundesamt in Dessau.

Dessau/MZ. - Es ist kurz vor 13 Uhr, als sich ein riesiger Tross aus Lastwagen, Traktoren, Transportern und Autos an der Alten Landebahn in Bewegung setzt. Es geht im Schritttempo in Richtung Hauptbahnhof und von dort aus mit großem Hupkonzert nach Roßlau und zurück. Die zweispurige Bundesstraße soll für den Verkehr möglichst undurchlässig bleiben, so heißt es.