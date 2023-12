Landwirte aus der Region beteiligen sich am Protest gegen Kürzungen von Subventionen. Eine Agrargenossenschaft erklärt, wie teuer das Aus für Diesel-Rabatte wäre.

Bauern aus Dessau-Roßlau protestieren in Berlin - Mehrkosten von über 20.000 Euro befürchtet

1.500 Trecker sollen am Montag vor dem Brandenburger Tor gestanden haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nicht der übliche Stadtverkehr hat am Montagvormittag zu einem Verkehrschaos in Berlin geführt, sondern rund 1.500 Landmaschinen, mit deren Hilfe fast 6.000 Bauern aus ganz Deutschland ihrem Ärger über geplante Subventionskürzungen in der Landwirtschaft Luft gemacht haben. Vor dem Brandenburger Tor sammelten sie sich stundenlang.