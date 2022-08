Bauchtasche auf Auto in Roßlau vergessen - Polizei ermittelt wegen Unterschlagung

Roßlau/MZ - Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unterschlagung. Ein 15-jähriger Dessauer hatte am Montagabend gegen 20.50 Uhr seine Bauchtasche auf einer Motorhaube eines Autos in der Magdeburger Straße in Roßlau abgelegt und dort vergessen, als das Fahrzeug dann losfuhr. Gegen 21.05 Uhr stellte der Geschädigte den Verlust fest. Trotz einer sofortigen Suche konnte die Bauchtasche vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. In ihr befanden sich unter anderem Bargeld und Ausweisdokumente.

Eine Strafanzeige wegen Unterschlagung wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Wer eine Sache findet, darf diese nicht einfach behalten. Wenn man also zum Beispiel eine Geldbörse findet und sich darin die Eigentümerdaten finden lassen, muss sich der Finder mit diesem in Verbindung setzen oder den Fund bei einer zuständigen Behörde abgeben.