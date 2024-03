Bauarbeiten im Stadtpark in Dessau - Der Weg zum Spielplatz soll bald wieder frei sein

In der kommenden Woche wird die Baustelle am Spielplatz beräumt.

Dessau/MZ. - Voraussichtlich Mitte nächster Woche wird die Baustelle am Spielplatz im Stadtpark beendet sein. Das teilt die DVV mit. Seit Anfang Februar ist der Versorger an dieser Stelle dabei, eine im Dezember havarierte Fernwärmeleitung auf ca 30 Trassenmetern auszutauschen und durch Kunststoffmantelrohre zu ersetzen.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember hatte es an dieser Stelle einen Rohrbruch im Fernwärmenetz gegeben. Der Schaden war nach anfänglichen Sicherungsmaßnahmen und einer Suchschachtung zunächst durch eine Flickschweißung an der Rohrleitung provisorisch abgedichtet worden.

Aufgrund des einsetzenden Winterwetters mussten die Arbeiten pausieren. Nach jetzigem Stand sind die Rohr- und Tiefbauarbeiten fast abgeschlossen. Die Oberfläche der Splittwege zum Spielplatz wird noch erneuert.