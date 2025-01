Arbeiten an Zerbster Brücke Bauarbeiten für Behelfsbrücke in Roßlau beginnen - Was sich für Bus- und Autofahrer bald ändert

Nach dem Übergang der Bundesstraßen-Baulast an das Land muss verhandelt werden, welchen Anteil Bund und Land für den Neubau der Zerbster Brücke und den damit verbundenen Ersatzneubau in Roßlau zahlen. Was das für das Projekt bedeutet.