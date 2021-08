Bauarbeiten auf der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau angekündigt

Dessau/MZ - Auf der B 184 zwischen Dessau und Roßlau muss am kommenden Wochenende mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Das hat die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost, angekündigt.

Grund sind notwendige Schweißarbeiten an der Elbebrücke. Diese sind im Zeitraum zwischen Sonnabend, 21. August, 18 Uhr, bis Sonntag, 22. August, 22 Uhr, geplant. Der Verkehr wird in dieser Zeit per Ampel geregelt und vorbei geführt.

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde auf 51.000 Euro.