Bahnknoten Roßlau Bauarbeiten an Gleisen bei Meinsdorf gehen in die Endphase - Warum die Brücke noch Monate gesperrt bleibt

Seit Mitte 2018 wird am Bahnknoten Roßlau gebaut, zuerst an der Nordseite des Güterbahnhofs und aktuell an der Eisenbahnbrücke in Meinsdorf. Alles für schnellere Züge und kürzere Fahrtzeiten. Dafür müssen Autofahrer noch bis August 2022 die Baustelle weiträumig umfahren, obwohl die Brücke in Meinsdorf fertig ist. Aber warum eigentlich?