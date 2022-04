Bau der neuen Rettungswache kann beginnen - Stadt Dessau-Roßlau übergibt offizielle Baugenehmigung

Was der neue Standort an der Albrechtstraße im Norden der Stadt für Vorteile hat und wann die Wache in den Dienst genommen werden soll.

Dessau/MZ - Am Gelände der neuen Rettungswache in der Walderseestraße haben die Stadtwerke in dieser Woche mit dem Verlegen der Wasserleitungen begonnen. Bürgermeisterin Sabrina Nußbeck gab für das Bauvorhaben am Donnerstag offiziell grünes Licht. Sie überreichte die Baugenehmigung an Dino Höll, Geschäftsführer der WBD Industriepark Dessau GmbH, dem Bauherrn des Projektes.