Bären im Dessauer Tierpark angekommen - Warum Besucher dennoch Geduld brauchen

Dessau/MZ - Die beiden Ussurischen Kragenbären Dimitry und Anastasia sind am Dienstagabend nach einer langen Reise von Russland im Dessauer Tierpark angekommen. Wohlbehalten wurden die zwei beziehungsweise drei Jahre alten Tiere von Tierpflegern und Tierparkleiter Jan Bauer in ihr Gehege gebracht.

Dort werden sie auch die ersten Tage verbringen. Erst später gewöhnen sie sich auch an die Außenanlage. Mit viel Glück könnten Besucher sie in der ersten Januarwoche an der frischen Luft sehen.

Zur Begrüßung von Tierparkleiter und Bären war am Mittwoch auch Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) in den Tierpark gekommen. Bauer lobte das Zusammenspiel der Ämter, die den Transport erleichtert hätte. Oft gab es bürokratische Probleme zu lösen, was mit den richtigen Papieren und der richtigen Vorbereitung aber kein Problem gewesen sei.

TierparkleiterJan Bauer (l.) und Oberbürgermeister Robert Reck Foto: Ralf Schüler

Die Ussurischen Kragenbären sind in einer Art Tauschgeschäft aus dem sibirischen Tschita nach Dessau gekommen. Im Gegenzug zogen zwei Dessauer Dahomey-Rinder nach Russland. Während diese Art von Bären in Russland häufig vorkommt und in Deutschland in keinem einzigen Zoo gehalten werden, sind die Rinder in Russland etwas ganz Besonderes. Bauer schilderte, wie mehrere russische Journalisten über die beiden Rinder berichteten.