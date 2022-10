Bank-Mitarbeiterin wegen Falschgeld verhaftet? 82-Jährige fällt in Dessau auf Betrüger rein

In Dessau-Roßlau haben erneut Betrüger zugeschlagen und bei einer 82-jährigen Seniorin eine fünfstellige Summe erbeutet. Was ihre Masche war.

Nach Angaben der Ermittler hatte die Frau am Sonnabend, 22. Oktober, gegen 16 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Hausbank erhalten. Der Mann teilte ihr mit, dass eine andere Mitarbeiterin der Bank verhaftet worden sei, weil diese Falschgeld an Kunden übergeben und so in den Umlauf gebracht habe.

An der Wohnanschrift erschienen wenig später zwei Männer, denen die Dessauerin Bargeld im fünfstelligen Bereich übergab

Da die Seniorin ebenfalls „Falschgeld“ von der Frau erhalten habe, wollte der Anrufer zwei Polizeibeamte zur Überprüfung der Geldscheine vorbeischicken. Das geschah dann auch: An der Wohnanschrift erschienen wenig später zwei Männer, denen die Dessauerin Bargeld im fünfstelligen Bereich übergab. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

„Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf“, warnt die Polizei noch einmal eindringlich. „Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.“

Außerdem rät die Polizei: „Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.“