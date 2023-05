Andacht, Vortrag und Führung Bandhauer und seine Pylonen - Alter Friedhof in Roßlau vor 200 Jahren offiziell eingeweiht

In Roßlau ist am Freitag vor 200 Jahren der neue Gottesacker geweiht worden. Konzipiert wurde die Begräbnisstätte vom Roßlauer Baumeister Christian Gottfried Heinrich Bandhauer. Was den Friedhof besonders macht. Was Pfingsten geplant ist.