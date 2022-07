Band „Keimzeit“ feiert ihr 40. Bühnenjubiläum auch in Dessau - Was die Musiker mit der Stadt verbindet

Dessau/MZ - Manche Dinge ändern sich nicht. Jubiläen zum Beispiel feiert „Keimzeit“ immer auch in Dessau. Zum 20. Geburtstag war das so. Im Oktober 2002 spielte die Band im Hangar, im Gepäck die damalige Scheibe „1.000 Leute wie ich“. 20 Jahre später, der 40. Geburtstag steht an, hat sich die Band wieder angekündigt. Für den 28. Oktober. Wieder im Hangar. Mit einer neuen Scheibe, die den Namen „Kein Fiasko“ trägt.

Es gibt da eine besondere Verbundenheit von „Keimzeit“ zu Dessau

Monate vorher grinst Keimzeit-Frontmann Norbert Leisegang beim extra organisierten Pressegespräch: „Ich weiß es nicht.“ Nämlich wann und wo genau die Band ihren ersten Auftritt hatte. Locker sei es losgegangen, damals als Band von vier Geschwistern. „Dann hatten wir die Idee, es seriöser anzupacken.“ Aus „Jogger“ wurde „Keimzeit“, eine Band, die auf ihren Touren seit 1994 regelmäßig alle zwei, drei Jahre Station in Dessau einlegte, zuletzt 2019. Es gibt da eine besondere Verbundenheit, die Norbert Leisegang extra mit dem Zug nach Dessau fahren lässt, um für das neue Konzert zu werben. Wenn über Keimzeit geschrieben wird, fällt regelmäßig der Begriff „ostdeutsche Kultband“. Das ist hiermit erledigt. Nur auf „Kling Klang“ wird später noch zu kommen sein.

Wie für alle Bands hat die Corona-Pandemie auch für Keimzeit eine Auszeit bedeutet. Leisegang, 61 inzwischen, kann Corona allerdings auch positive Aspekte abgewinnen. „Ich sag es ungern, aber das hat uns in die Karten gespielt. Es gab eine Entschleunigung, es gab Zeit zum Schreiben.“ So entstanden 14 neue Songs für „Kein Fiasko“, die neueste Platte der Band, eingespielt innerhalb von zwei Wochen im Studio des Keyboarders. Und nein, es geht darin nicht um Corona. Leisegang ist da ehrlich. „Künstlerisch interessiert mich das gar nicht.“

Wie hat die Band so lange funktioniert?

Die neuen Songs drehen sich vielmehr wie so oft bei Keimzeit um sehr alltägliche Geschichten und Leute, etwa um das „Mädchen für Alles“ hinterm Tresen oder der Garderobe, ohne das kein Konzert, auch keines von Keimzeit, läuft. Der Song swingt, und ist zugleich melancholisch, nicht untypisch für Keimzeit. Leisegang zitiert Sting: „Wir schreiben eigentlich alle nur einen Song.“

Wie hat die Band so lange funktioniert? Es gehe darum, die Spannung aufrecht zu halten, authentisch zu bleiben und nicht nostalgisch zu werden, glaubt Leisegang. Es gab in all den Jahren etliche Personalwechsel. „Das ist immer unbehaglich, wenn jemand geht, wir haben das auch nicht immer besonders gut gelöst. Denn jeder ist mit Herzblut dabei und dann bist du verletzbar.“ Auf der anderen Seite gebe es das Glück, die Chance, dass sich neue Musiker so aneinander reiben, dass Neues entsteht.

Keimzeit hat schon an den verschiedensten Orten in Dessau gespielt

Keimzeit hat schon an den verschiedensten Orten in Dessau gespielt. Der Hangar an der Kühnauer Straße mit Platz für 1.000 Besucher ist der Band vertraut. Für den langjährigen Bandmanager Dirk Tscherner machte das die Planung einfacher. Er kennt den privaten Veranstalter Frank Lehmann ebenso wie Olaf Bülow aus der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung, die wiederum können gut mit dem Hangar-Betreiber, iTecs-Chef Carsten Schneeweiß.

Tscherner hat solche Netzwerke in der Pandemie schätzen gelernt: Wenn man einander kannte, war es einfacher, Konzerttermine umzuplanen oder zu streichen. Im Gegensatz zu anderen Bands hat sich Keimzeit Auftritten unter Corona-Auflagen nie verweigert, auch wenn das Publikum Masken tragen musste. Tscherner: „Das Echo war trotzdem positiv.“

Beim Konzert in Dessau wird Keimzeit die Titel des neuen Albums und des Vorgängers „Das Schloss“ spielen

Beim Konzert in Dessau wird Keimzeit die Titel des neuen Albums und des Vorgängers „Das Schloss“ spielen. Und „Kling Klang“, den einzigen richtigen Hit der Band? Ja, sagt Leisegang. „Ich sehe jedes Mal 90 Prozent, die sich freuen. Und 10 Prozent, die weggehen.“ Danach sei jedoch auch bei den „Kling Klang“-Verweigerern alles wieder gut.

Kartenvorbestellungen für das Keimzeitkonzert am 28. Oktober in Dessau im Hangar ab sofort über die Website der Band.