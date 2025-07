Direkt neben dem Sitz der Freiwilligen Feuerwehr in Roßlau hat es am Donnerstag, 10. Juli, gebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist allerdings hoch.

Balkonbrand in Roßlau macht Wohnung unbewohnbar - Feuerwehrleute rennen zu Fuß zur Einsatzstelle

Großeinsatz am Donnerstag

Roßlau/MZ. - Direkt neben dem Sitz der Freiwilligen Feuerwehr in Roßlau ist es am Donnerstag, 10. Juli, zu einem Balkonbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehren aus Dessau-Roßlau waren gegen 17 Uhr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert worden. Die Bewohner des Hauses konnten von Einsatzkräften aus Roßlau, die zu Fuß zur Einsatzstelle rannten, schnell aus der Wohnung evakuiert werden. Die Bewohner hatten den Brand da noch gar nicht bemerkt.

Die Feuerwehr in der Karl-Liebknecht-Straße in Roßlau. (Foto: Feuerwehr Roßlau)

Tatsächlich brannte der Balkon der Dachgeschosswohnung in voller Ausdehnung. Ein Trupp der Feuerwehr Roßlau begann sofort mit der Brandbekämpfung. Als die Kameraden die Wohnung betraten, zerbarst die Balkontür - der Brand drohte auf die Wohnung überzugreifen. Dies konnte der Trupp unter Atemschutz verhindern. Nach wenigen Minuten und mit der Ankunft der Berufsfeuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Ein zweiter Löschangriff fand von der Hofseite statt und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Dach. Nach einer Restablöschung konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Flammen hatten zwar Schäden an der Fassade angerichtet, aber weder Dach noch Nachbarwohnungen wurden vom Brand erfasst. Die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera ergab keine Anzeichen eines Brandüberschlags.

Die Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Roßlau und Streetz sowie die Berufsfeuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Dazu kamen der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und zwei Kräften zur Absicherung sowie die Polizei mit einem Streifenwagen und zwei Beamten.

Die Brandursache ist noch unklar.