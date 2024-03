Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kochstedt/MZ. - Verschiedene Einkäufe tätigen, zum Friseur gehen oder auch einen Arzt- oder Physiotherapie-Termin wahrnehmen - das alles kann in Kochstedt am Heideplatz recht teuer werden. Denn wenn dort an den Rändern des Platzes die ausgewiesenen Parkflächen alle belegt sind, stellen manche Kunden und Patienten ihr Fahrzeug einfach in der Mitte des Platzes ab, um ihre Termine in den umliegenden Geschäften oder Praxen zu erledigen. Oft klebt dann aber mit einem Knöllchen wegen Falschparkens eine unangenehme Überraschung an der Windschutzscheibe.