Bald frei von Schutt? Ehemalige Dessauer Gartenanlage wieder Thema im Stadtrat

Dessau/MZ - Die Schuttberge in den ehemaligen Kleingartenanlagen Eschenweg, Waldfrieden und Braunsche Lache sind laut Stadtverwaltung zu einem Großteil verschwunden. Von den ursprünglich rund 5.000 Tonnen Abbruchmaterial - darunter Fundamente von Lauben - seien inzwischen 4.139 Tonnen abtransportiert, sagte Christiane Schlonski, Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung, am Mittwoch im Stadtrat. Nun seien es also nur noch wenige Resthaufen. „Wir kümmern uns, dass diese auch noch Stück für Stück verschwinden“, so Schlonski.

Eigentlich hatte der Stadtrat beim Thema jedoch deutlich mehr Tempo verordnet. Darauf hatte Hendrik Weber (Neues Forum - Bürgerliste) am Mittwoch erneut hingewiesen. Bereits im April 2019 hatte Dessau-Roßlaus Politik nämlich die sofortige Beräumung des Areals beschlossen. Der Schutt hatte zu diesem Zeitpunkt schon fast fünf Jahre gelegen. Seit dem Beschluss sind mittlerweile wieder fast zweieinhalb Jahre vergangen.

Zuständig für das Material und seine Entsorgung ist die Firma ABC-Recycling. Ihr Geschäftsführer ist Ralf Schönemann - selbst Stadtrat, Fraktionschef der Linken und jahrelang Vorsitzender des Bauausschusses. Nach dem Hochwasser 2013 und dem folgenden Abriss der Gartensparten hatte Schönemann einen mündlichen Deal mit Umweltamt und Gartenverband geschlossen, die Fundamente der Lauben kostenlos abzubrechen, wenn er das Abbruchmaterial - aus seiner Sicht Recyclat - im Gegenzug auf den Arealen lagern darf - bis Ende 2014. Er wurde das Material seither aber nur häppchenweise los. Gegenüber der MZ begründete er dies zu einem früheren Zeitpunkt mit den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen.

Dass der Schutt im Zuge des mündlichen Deals in sein Eigentum übergangen ist, bestreitet Schönemann. Die Stadt teilt diese Sichtweise und hatte aufgrund der verzwickten rechtlichen Sachlage von Anfang an Geduld mit ABC-Recycling. Eine Geduld, die einige Fraktionen des Stadtrats jedoch so nicht mittragen, weshalb das Thema immer wieder in Ausschüssen und Stadtratssitzungen zur Sprache kommt.