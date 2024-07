Lautes und häufiges Hupen reißt derzeit so manchen Dessauer nachts aus dem Schlaf. Es wird auch noch ein paar Tage so bleiben.

Bahn erneut Schwellen am Hauptbahnhof in Dessauer - Nächtliches Dauerhupen nervt Anwohner

Dessau/MZ. - Lautes und häufiges Hupen reißt derzeit so manchen Dessauer nachts aus dem Schlaf. Sowohl kurze, laute Einzeltöne als auch langes Dauerpfeifen ist in weiten Teilen der Stadt zu hören. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen im Bereich des Hauptbahnhofs.

Wie ein Bahnsprecher auf MZ-Anfrage erklärte, werden noch bis zum Montag, dem 22. Juli, Bahnschwellen rund um den Knotenpunkt erneuert. „Um die Arbeiter im Gleis- und Gefahrenbereich vor herannahenden Zügen zu warnen, werden die Warntöne automatisch erzeugt, wenn sich ein Zug nähert.“

Wie oft am Tag das Geräusch ertönt, dazu machte er keine Angaben. Die Warnanlage läuft 24 Stunden am Tag und ist „aus Gründen der Unfallverhütung, durch den Gesetzgeber und die Berufsgenossenschaften vorgeschrieben, wenn Arbeiten in einem Gleis stattfinden und im Nachbargleis Züge vorbeifahren“, so der Sprecher.